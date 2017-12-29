خطة “فيجيبيريت”و140 ألف شرطي لتأمين “الريفيون” بفرنسا

اعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرار كولومب اليوم الجمعة إن نحو 140 ألف فرد من قوات الأمن سيتولون تأمين احتفالات ليلة رأس السنة.

وأوضح وزير الداخلية الفرنسي عقب اجتماعه بالقيادات الأمنية أن تلك القوات تتكون من 56 ألف شرطي و36 ألف دركي و7 لاف عسكري تابعين لعملية الحارس.

و39 ألفا و800 رجل إطفاء، مشيرا إلى أن احتفالات هذا العام تأتي فيما التهديد الإرهابي لا يزال مرتفعا.

وأشار إلى أنه سيتم تطبيق خطة “فيجيبيريت” الأمنية على كامل الأراضي الفرنسية مع الاهتمام بتأمين المراكز التجارية وأماكن التجمعات ووسائل النقل العام.

من جانبه قال مدير شرطة باريس ميشيل ديلبويش إن 10 لاف و500 شرطي سيقومون بتأمين العاصمة الفرنسية وخاصة عند نقاط الدخول لـ “الشانرليزيه”.

التي ستشهد عرضا بالصوت والضوء وبالألعاب النارية عند قوس النصر، احتفالا بالعام الجديد.

يشار إلى أن “فيجيبيريت” نظام إنذار خاص بالأمن الوطني في فرنسا تم إنشاؤه في عام 1978 من قبل الرئيس فاليري جيسكار ديستان.

ومنذ ذلك الحين تم تحديثه ثلاث مرات في عام 1995 بعد حملة تفجير إرهابي، وسنة 2000 و2004.