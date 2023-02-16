خطيب الأقصى يدعو لشد الرحال للمسجد في ذكرى الإسراء والمعراج

دعا خطيب المسجد الأقصى المبارك الشيخ عكرمة صبري، الفلسطينيين، إلى شد الرحال إلى المسجد الأقصى يوم السبت المقبل بمناسبة حلول ذكرى الإسراء والمعراج.

وذكر في بيان للشيخ، أمس الأربعاء، ما يتعرض له الأقصى مؤخرا من تصعيد ملحوظ من قبل سلطات الاحتلال والمتطرفين. وما يرافقه من اقتحامات لجماعات يهودية متطرفة لأبواب المسجد وساحاته، ومحاولات لأداء طقوسهم التلمودية داخل باحاته.

ونبه الشيخ إلى مواصلة شق الأنفاق أسفل المسجد وحوله تحت حماية سلطات الاحتلال. وبدعم من الجمعيات التلمودية لتحقيق هدفهم في السيطرة عليه.

مناشدا جميع الدول العربية والإسلامية بتكثيف جهودها وتوحيد مواقفها لحماية المقدسات في مدينة القدس خاصة.والأراضي الفلسطينية عامة.

يذكر أن الإدارة اليمينية المتطرفة للاحتلال، بزعامة بنيامين نتنياهو، صعدت من وتيرة استهدافها للمصلين الذين يتوافدون على المسجد الأقصى لأداء صلواتهم.

وتقوم أسبوعيا بمنع عشرات الآلاف من الوصول إلى الأقصى لأداء صلاة الجمعة.