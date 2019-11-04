خليدة تومي وأمين عام أسبق لوزارة الثقافة في الحبس المؤقت بتهمة الفساد

أمر المستشار المحقق بالمحكمة العليا بإيداع الوزير السابقة خليدة تومي، الحبس المؤقت بسجن الحراش.

وكانت وزيرة الثقافة خليدة تومي قد مثلت منذ زوال اليوم الإثنين، أمام المستشار المحقق بالمحكمة العليا.

ومثل مع الوزيرة السابقة، أيضا، الأمين العام الأسبق لوزارة الثقافة، في نفس القضايا.

وعلمت “النهار أونلاين” أن تومي تلقت استدعاء للمثول أمام المحكمة العليا، للتحقيق معها، في إطار امتياز التقاضي، الذي تحظى به بصفتها وزيرة سابقة.

وركزت تحقيقات المستشار المحقق، حسب مصادر “النهار أونلاين” على قضايا وملفات، تتصل بالفترة التي كانت فيها خليدة تومي وزيرة للثقافة.

ويرجح أن تكون أوجه صرف وإنفاق المال العام خلال تنظيم عدد من التظاهرات الخاصة، في صلب التحقيقات التي تجريها المحكمة العليا.