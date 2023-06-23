داربي بـ 6 نقاط بين المولودية والاتحاد

يتحضن ملعب “نيلسون مانديلا” ببراقي، مساء اليوم الجمعة، بداية من الساعة 18:00، قمّة عاصمية مثيرة، بين الاتحاد والمولودية، ضمن تسوية لقاءات الجولة الـ 23 من المحترف الأول.

وسيكون الداربي بـ 6 نقاط، على اعتبار أن المولودية صاحبة الـ39 نقطة، تبحث عن فوز يجعلها تنفرد بالمركز الثالث الذي تتقاسمه مع وفاق سطيف. ويجعلها تبعث حظوظها في المنافسة على الوصافة المؤهلة لرابطة الأبطال الإفريقية، بتقليص الفارق عن شباب قسنطينة إلى 4 نقاط.

بينما يبحث الاتحاد عن الثأر من هزيمته ذهابا أمام المولودية، والعودة إلى السكة الصحيحة. بعد هزيمة وتعادلين في آخر لقاءين، كما سيسمح الفوز لأبناء سوسطارة. باعتلاء المركز الثالث مناصفة مع المولودية والوفاق.

كما يحمل الداربي طابعا خاصا لمدرب المولودية باتريس بوميل، أمام ناديه السابق. بعدما عمل مساعدا لمواطنه الفرنسي هيرفي رونارد، موسم 2010-2011.