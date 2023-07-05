دخول مجاني لأنصار الأربعاء في لقاء شبيبة القبائل

أعلنت إدارة أمل الأربعاء، عن مجانية الدخول إلى ملعب “إسماعيل مخلوف” في لقاء الجولة الـ 28 الذي سيستقبل فيه الفريق شبيبة القبائل، يوم الجمعة القادم.

وفي بيان نشرته اليوم الأربعاء، دعت إدارة “الزرقاء” جميع سكان مدينة الأربعاء، إلى الوقوف مع الفريق وتشجيعه ومساندته إلى آخر دقيقة من عمر المباراة القادمة.

كما شددت على كل مناصر يرغب في الدخول إلى ملعب “إسماعيل مخلوف” احضار بطاقة الهوية، لأسباب تنظيمية، مبرزة في الختام، بأن أمل الأربعاء كبير برجاله وأنصاره الأوفياء.

وللإشارة فإن صدام الأمل والشبيبة، يكتسي أهمية كبيرة للفريقان، في صراعهما على البقاء، حيث يقبع أصحاب الديار في المركز ما قبل الأخير بـ 32 نقطة على بعد 3 نقاط فقط من شبيبة القبائل.