دورتموند يعاقب بن سبعيني

لا تزال تداعيات طرد مدافع الخضر ونادي بوروسيا دورتموند، رامي بن سبعيني، في لقاء الجولة الـ 6 من الدوري الألماني أمام هوفنهاينم تلاحقه، رغم مرور أسبوع كامل عن الحادثة.

وقررت إدارة دورتموند، معاقبة بن سبعيني ماليا، بسبب تعرضه للطرد في آخر لقاء للفريق في “البوندسليغا” الألمانية أمام هوفنهايم. حسبما أكدته الصحافة الألمانية، اليوم السبت.

وقال موقع “ruhr24” إن مسؤولي النادي الألماني، قرروا معاقبة لاعبهم الجزائري. بسبب الطرد الذي تعرض له أمام هوفنهايم، بعد تلقيه انذارين في ظرف 4 دقائق فقط.

للإشارة فإن بن سبعيني، تعرض لانتقاذات لاذعة بسبب قضية طرده من طرف مدرب الفريق إدين تيرزيك، والمدير الرياضي للنادي سيباستيان كيل، اللذان طالبا لاعب الخضر، بتفادي الوقوع في نفس الأخطاء مستقبلا.