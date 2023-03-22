دولي بلجيكي سابق: “حارس أندرلخت حافظ على عذرية شباكه بفضل سليماني”

أشاد نجم المنتخب البلجيكي السابق، مارك ديغريس، بالإضافة القوية التي قدمها الدولي الجزائري، إسلام سليماني، إلى نادي أندرلخت، منذ التحاقه به شهر جانفي الماضي.

ونجح هداف الخضر التاريخي، في تسجيل 7 أهداف وقدم تمريرة حاسمة في 11 مباراة لعبها مع النادي إلى حد الآن، ما جعله يحظى باحترام الجميع في بلجيكا، بعد الانتقادات التي لاحقت صفقة ضمه.

وتحدث الهداف السابق لبلجيكا ديغريس، عن مستويات سليماني وفضله الكبير في تحسن نتائج أندرلخت قائلا: “يجب فقط أن تتذكر بأن الحارس بارت فيربروجن، حافظ على شباكه في آخر 3 مواجهات، مع سليماني، أندرلخت، أصبح يملك سلاح هجومي خطير”.

وواصل صاحب الـ 57 عاما، في تصريحات نقلها موقع “أندرلخت أون لاين” المقرب من النادي، الثناء على إمكانيات لاعب الخضر، وختم: “سليماني يسجل الأهداف ويضغط على الدفاع، نحن بحاجة إلى أشخاص مثله”.