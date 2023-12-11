دولي تونسي سابق: “لو كان بلايلي منضبطا لبصم على مسيرة أفضل من محرز”

أشاد الدولي التونسي السابق، أنيس بوجلبان، بإمكانيات لاعب الخضر ومولودية الجزائر حاليا يوسف بلايلي، مبرزا بأنه موهبة كروية.

وقال بوجلبان: “بلايلي فلتة (موهبة) كروية كبيرة وكنت قد تحدثت في الأمر سابقا.. لو كان بلايلي منظما ومنظبطا لبصم على مسيرة أفضل من مسيرة رياض محرز“.

وفي تصريحات خص بها حصة “ستاد ديوان” التونسية، أضاف مدافع الأهلي المصري السابق: “منذ انطلاق الموسم الجاري في الجزائر، بلايلي يسجل أهداف رائعة ويقدم تمريرات حاسمة”.

مضيفا: “المولودية باستقدامها لاعب بقيمة يوسف بلايلي، وأيضا جمال بلعمري، أصبحت تراهن على التتويج بالبطولة”.