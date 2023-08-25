رئيس ليل: “علينا إيجاد حل لمشاكل أوناس مع الإصابات”

شدّد رئيس نادي ليل الفرنسي، أوليفييه ليتانغ، على ضرورة إيجاد حل للإصابات المتكررة للدولي الجزائري آدم أوناس.

وكان لاعب الخضر، قد تعرض لإصابة أمس الخميس، بعد مشاركته بديلا في الدقيقة الـ 66، أمام ريجيكا الكرواتي، ضمن ذهاب الدور التصفوي الأخير المؤهل إلى مجموعات دوري المؤتمر الأوروبي، وغادر عند الدقيقة الـ 80.

وبعد المواجهة، قال رئيس ليل الفرنسي، ليتانغ، في تصريحات نقلها موقع “واست فرانس” الفرنسي: “إذا قمنا بحصيلة، فهناك الكثير من الإصابات المتكررة، علينا أن نجد لماذا يحدث ذلك”.

ليضيف: “رأيناه ضد نانت، إنه يملك موهبة خيالية.. المهم بالنسبة لأي مدرب نادي، هو الاستفادة من اللاعبين لأطول فترة ممكنة، والذين يملكون قدرات تؤهلهم لتقديم مستويات عالية”.

ليخم ليتانغ: “علينا تسوية مشكل أوناس.. حينما يكون متاحا يمكنه مساعدتنا، ونحن بحاجة إلى تواجده معنا”.