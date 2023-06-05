رباعات “الخضر” في تربص تحضيري للألعاب العربية

دخلت سيدات المنتخب الوطني، لرفع الأثقال في تربص مغلق، تحسبا للألعاب العربية الجزائر 2023 المقررة ما بين الـ 5 والـ 15 جويلية المقبل.

ووجه الطاقم الفني المتكون من الثنائي يوسف شكري بمساعدة خيرة حمو وكلام لزرق، لـ 8 رباعات لإجراء التربص المقام حاليا بالشراقة في العاصمة.

واستدعيت إلى التربص كل من نادية كاتبي 49 كغ، بطلة إفريقيا في دورة تونس شهر ماي الفارط، إلى جانب كل من لغواطي فاطمة الزهراء 59 كغ، نهاد بلونيس 71 كغ، بشرى حيرش 81 كغ، أمينة يحيى مامون 81 كغ إلى جانب كاميليا بداوي، نورالهدى صابري، ودعاء بوعبد الله.

على أن تشارك الجزائر في الدورة العربية القادمة، بـ 5 رباعات فقط، ببرج الكيفان بالعاصمة.