رباعي جزائري في تشكيلة الموسم المغاربية بأوروبا

ضمّت التشكيلة المثالية للاعبي المغرب العربي المحترفين في أوروبا، لموسم 2022-2023، 4 أسماء جزائرية، تألقت رفقة أنديتها في مختلف بطولات القارة العجوز.

وأعلنت مساء أمس الأحد، صحيفة “ليكيب” الفرنسية، عن التشكيلة المغاربية، التي شهدت تواجد كل من رياض محرز، وسعيد بن رحمة، إلى جانب رامي بن سبعيني، وإسماعيل بن ناصر.

وتوّج محرز رفقة مانشستر سيتي بالثلاثية التاريخية، بينما قاد بن رحمة وست هام. للتتويج بلقب المؤتمر الأوروبي، في حين وصل بن ناصر، بميلان إلى نصف نهائي دوري الأبطال قبل إصابته في لقاء الذهاب أمام انتر ميلان.

فيما قدم بن سبعيني، مستويات راقية في “البوندسليغا”. رفقة بوروسيا مونشنغلادباخ، والتي جعلته يخطف ثقة مسؤولي العملاق بوروسيا دورتموند.

وجاءت التشكيلة المثالية المغاربية على النحو التالي:

في حراسة المرمى : ياسين بونو.

في الدفاع : رومان سايس – نايف أكرد – أشرف حكيمي – رامي بن سبعيني.

في وسط الميدان : سفيان أمرابط – إسماعيل بن ناصر – عيسى العيدوني.

في الهجوم : سعيد بن رحمة – رياض محرز – يوسف النصيري.