ربع نهائي الكأس.. أقبو والزاوية يبحثان عن المفاجأة وقمة مثيرة ببشار

تنطلق اليوم الجمعة، لقاءات الدور ربع نهائي من منافسة كأس الجمهورية، والتي ستختتم يوم الـ 21 ماي الجاري، بمواجهة تجمع بين جمعية الخروب، والفائز في لقاء ثمن النهائي المقرر غدا بين شبيبة الأبيار وشباب بلوزداد.

وسيغادر في ربع النهائي فريق واحد على الأقل من المحترف الأول، بما أن برنامج اليوم يحمل في طياته صداما مباشرا بين شبيبة الساورة وأتليتيك بارادو.

ويبحث كل طرف عن مواصلة مغامرته في كأس الجمهورية. من أجل انقاذ الموسم، حيث يعاني نسور الجنوب من سوء النتائج بينما يواجه “الباك” شبح السقوط.

وفي المواجهتين الآخرتين يبحث كل من شباب الزاوية وأولمبيك أقبو، عن تحقيق المفاجأة حينما يستقبل الأول نجم مقرة من المحترف الأول، في مواجهة مفتوحة على كل الاحتمالات، يبحث من خلالها الفريق المضيف على تكرار سيناريو 2018 وبلوغ نصف النهائي.

بينما يحل أقبو المنتشي بصعود تاريخي إلى القسم الثاني هواة. ضيفا ثقيلا على ملعب الشلف، لملاقاة الجمعية المحلية، في لقاء يعد بالكثير.

مباريات اليوم :

شباب الزاوية – نجم مڨرة (سا 16:00)

جمعية الشلف – أولمبيك أقبو (سا 18:00)

شبيبة الساورة – نادي بارادو (سا 18:00)