يمثل اليوم رئيس اتحاد العاصمة السابق “ربوح حداد” أمام مجلس قضاء العاصمة في قضية التجمهر غير المسلح.

وسيحاكم ربوح حداد أمام الغرفة الجزائية الرابعة بمجلس قضاء العاصمة.

المتهم الموقوف اعمر حداد،‮ ‬المعروف باسم “ربوح”،‬ استئنافا للحكم الصادر في حقه والقاضي بإدانته بعامين حبسا نافذا.

ويتابع المتهم ‬ربوح حداد رئيس فريق اتحاد العاصمة السابق،‮ ‬شقيق رئيس منتدى رؤساء المؤسسات السابق،‮ ‬علي‮ ‬حداد‮ بالتحريض على التجمهر‬ غير المسلح.

كما يواجه أيضا تهمة المساس بسلامة ووحدة الوطن وجنحة التزوير في محررات تجارية ومصرفية.

وكان ربوح حداد،‮ ‬قد تم توقيفه شهر مارس الفارط من قبل مصالح الأمن المختصة.

كما صدر في وقت سابق أمر بمنعه من السفر ليتم إيداعه الحبس بأمر من قاضي التحقيق بمحكمة بئر مراد رايس.