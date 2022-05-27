الرقم السري :

136969

رجل صادق الأخلاق والنية يريد أن يجعلك في كنفه زهرة ندية

طرقت أبواب الأثير بكل ثقة ورجوت من الله أن يعينني. حتى يكون لي نصيب مع فتاة لها من التقوى والرغبة في تحصيل الحلال وتحقيق الآمال مالي أنا من رغبة. والحمد لله ساق إلي الله من المرشدات في هذا المركز النبيل من حملن على عاتقهن ما أثقل كاهلي. من رغبة في أن تكون لي زوجة أكمل معها مشوار العمر. أنا مجيد من البويرة، أبلغ من العمر34سنة. أعزب صادق، كما أعمل في مشروع خاص بي، وعملي يملأ عليّ كل وقتي وأنا والحمد لله أحصّل قوتي بالحلال.

أريد لأن تكون لي زوجة أسكن إليها وتسكن إليّ. فتاة طيبة من إحدى ولايات الوسط وحبذا لو تكون من إحدى مناطق القبائل، سنها لا يتجاوز31سنة. عدا حسن الأخلاق والتربية الصالحة، لا يهمني إن كانت من سأظفر بقلبها وروحها عاملة أو ماكثة في البيت.

الرقم السري :

136970

من تكمل المشوار وتعمر الدار لعاصمي صادق أصيل؟

على الرحب والسعة وجدت من ينتشلني من حيرتي ويبدد عليّ مخاوفي، فأنا رجل صادق طيب ولست أرتجي سوى الاستقرار والحياة الكريمة. هو مجرد إعلان في جريدة، لكنني متأكد من أنني سأجد ضالتي بعون المولى وحفظه. فالقارئات الوفيات الطيبات من تثقن في هذا المنبر كثر.

أنا محمد من العاصمة، شاب في ربيعي الـ36. أعزب وأنا أملك سكنا خاصا، موظف مستقر وأنا والحمد لله ابن عائلة أصيلة. وبشهادة جميع من حولي أنا على قدر كبير من الأخلاق والمودة أقدر المرأة. وأريد أن يكون لي نصيب يتمثل في فتاة تحقق لي السكينة وصفاء الروح.

أريد لأن يكون لحياتي معنى، وأبتغي تحصيل الحلال في أقرب الآجال مع فتاة تنحدر من العاصمة وضواحيها. سنها لا يتجاوز33سنة، أبتغيها ذات أصول وسليلة أسرة تقدر الرجل. وتفهم من الزواج أنه رحلة عمر بها من المحطات ما يجعل من هذا الزواج متعة وسعادة. كما لا شرط لي سوى أن تكون لمن ستقتحم أسوار قلبي على قدر من الجمال وكثير من الرفعة. ولا يهمني إن كانت موظفة أو ماكثة في البيت.

الرقم السري :

136971

إطار في الدولة صادق سيغدق عليك بالمودة

في رحلة التأمين للمستقبل قد يسهو الإنسان، فيمر العمر من دون أن يحسّ به يمضي. إلا أني ولحسن حظي تداركت نفسي ومنحت نفسي فرصة أن يكون لي نصيب على يد مركز الأثير فأرتبط بمن هي في مستوى تطلعاتي.

أنا سليم من ولاية البليدة، أبلغ من العمر41سنة، موظف مستقر في إحدى مؤسسات الدولة المرموقة. كما لم يسبق لي الزواج، ولدي سكن في طور الإنجاز.

أريد لأن تكون لي زوجة طيبة صالحة من إحدى ولايات الوسط، أعدها أن أكون لها نعم المؤنس والرفيق. سنها لا يتجاوز40سنة، أريدها عزباء جميلة الشكل. وحبذا لو كانت عاملة مستقرة أغدو معها وبها إلى رقيّ وسموّ وأحيا معها السعادة.

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