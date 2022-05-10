الرقم السري :

136880

رجل في غاية الوقار يعد أن ينصبك سيدة الدار

من جنوبنا الجميل، رجل أصيل اتصل بنا وينوي الخير، يبلغ من العمر 48 سنة، بشوش وحيوي. طيب بشهادة كل المحيطين به، متزوج وأب لطفلين، يريد أعمال خاصة ومرتاح ماديا. يريد أن تكون له أسرة ثانية، يكون لها من الحقوق نفس ما لأسرته الأولى. يعد من تقبل أن تخوض معه هذه التجربة الجميلة أنها ستعيش المسرات بكل معانيها، فهو رجل تقي يخاف الله.

يبحث من تقبل بعرضه، شابة محترمة تكون له زوجة ثانية. يريدها من إحدى ولايات الشرق الجزائري وخاصة تلمسان وهذا لأن جل مشاريعه في غرب البلاد، سنها أقل من 45 سنة. يقبلها مطلقة أو أرملة بدون أولاد، شرطه أن تكون ماكثة في البيت، يضمن لها بإذن الله العيش الكريم.

الرقم السري :

136881

من الشرق مستعجل يريد العثور على رفيقة الدرب

رجل من ولاية قسنطينة، يرغب في الارتباط والاقتران على سنة الله ورسوله، مضى من عمره 50 عام. مطلق بولد تحت رعاية والدته، تاجر ميسور، ولديه سكن خاص.

يتمنى أن يرمم حياته، ويرتبط بزوجة تدخل السرور على قلبه، يعد أن يحقق كل الأحلام ويجعلها تعيش حياة الكرام. لا يطلب منها شيء، سوى أن تكون ذات حياء تحبه وتصون عرضه، يريدها من إحدى ولايات الشرق. خاصة: خنشلة، أم البواقي وباتنة، سنها أقل من 45 سنة، يقبلها مطلقة أو أرملة بطفل. ولا يهمهم إن كانت موظفة أو ماكثة في البيت.

الرقم السري :

136882

من تعيد الأمل لقلبه المكسور

نختم عروضنا لهذا الركن لرجل من غرب البلاد، يعمل كإطار في إحدى المؤسسات الوطنية، يبلغ من العمر 51 سنة. مطلّق بأبناء في رعاية والدتهم، صاحب سكن خاص، متفتّح وحنون، له من الأخلاق ما يجعله ذو مكانة بين معارفه.

يتمنى أن يظفر بحياة مستقرة، إلى جانب زوجة صادقة تنحدر من إحدى ولايات الغرب أو الوسط. سنها لا يتجاوز42سنة، شرطه أن تكون عاملة. ويقبلها مطلقة أو أرملة بدون أولاد، وهو يعدها بأن تكون معززة مكرمة في كنفه.

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