الرقم السري :

138466

مطلق يبحث عن الأمان وشعلة متقدة من الحنان

تهت كثيرا قبل أن أجد ضالتي المتمثلة في صفحة “أدم وحواء” حتى أبثّ فيها بما يخالجني ويرهق تفكيري. فطلاقي عصف بحياتي وأثقل كاهلي بالهموم. طلاق جعل مني ورقة ضائعة في مهب الريح.

أنا عبد القادر من العاصمة، أطل من الشرفة الـ 50 من عمري الذي غدا مؤسفا في تفاصيله. بعد أن فكت رابطتي الزوجية بمن توسمت أنها ستبقى إلى جانبي إلى أخر العمر. متقاعد أنا ولي بيت يتسع أن يكون لأحلامي مرفأ.

أريد أن أبدأ من جديد مع إمرأة صادقة جميلة الروح والأخلاق تكون لي رفيقة درب صالحة، من العاصمة، البليدة، تيبازة، سنها لا يتجاوز45سنة. لا يهمني أن تكون مطلقة أو أرملة بأولاد أعد أن أكون لهم ابا صالحا.لمن يهمها أمري، فأنا هنا.

الرقم السري :

138471

ابن الجسور المعلقة جاد في مسعاه

رشيد من ولاية قسنطينة، يبلغ من العمر62سنة، متقاعد من سلك التعليم، مطلق وله أبناء بالغين ومستقرين بحياتهم. ليده سكن خاص يحيا بين جدرانه وحيدا بإنتظار من ستكمل معه المشوار .

لايشترط رشيد الكثير في رفيقة دربه التي يريدها أن تكون من إحدى ولايات الشرق الجزائري، سنها لا يتجاوز55سنة. يقبلها مطلقة أو أرملة بدون أبناء، ولا يهمّه إن كانت عاملة أو ماكثة في البيت. طيبة خلوقة ومدبرة جيدة لأمور البيت، إمرأة تزرع البسمة في حياته، فأين أنت يا صاحبة السعادة؟

الرقم السري :

138472

رفيقة درب صالحة لإطار في قطاع الصحة

جمال من بسكرة، هو الأخر لم يشأ أن يفوت عليه فرصة أن ينشر إعلانه. حتى يتمكن من العثور على من بوسعها راب الصدع الذي في قلبه.

جمال البالغ من العمر52سنة، مطلق وأب لبنت في رعاية والدتها، إطار في قطاع الصحة، يملك سكنا خاصا. وهو رجل صادق وصريح. يريد جمال أن يكون لقلبه مرفأ أمان مع إمرأة جادة لا تهمه ولايتها. سنها ما بين 40و50سنة، يقبلها مطلقة أو أرملة بدون اولاد، موظفة أو ماكثة في البيت. إمرأة تكون له نعم الزوجة وتبدد حيرته وتساعده على أن يكون في عمله متألقا.

الرقم السري :

138473

عاصمي رأس ماله الوفاء

سفيان من العاصمة يحسب ألف حساب للخطوة التي سيقدم عليها. وهي التي تتعلق بإيجاد أم لأبنائه الذي يرعاهم بعد تطليقه لزوجته. يبلغ من العمر42سنة، يعمل لحسابه الخاص. لديه سكن خاص محترم وحنون، ومتفهم زيادة عن اللزوم.

يريد صاحب ثالث محطة لنا في هذا الركن أن يكون له إرتباط مع إمرأة من العاصمة فقط وضواحيها تكون له رفيقة درب. سنها لا يتجاوز42سنة، يقبلها مطلقة أو أرملة بدون أولاد، يقبلها مطلقة أو أرملة بدون اولاد. كما أنه يرحب بالمرأة العاملة ليس طمعا فيها وإنما لكون المرأة العاملة تكون دائما مستقلة ومتفتحة.

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