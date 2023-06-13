زرواطي: “مدوار يستحق السجن ولجنة الانضباط دمية متحركة”

فتح رئيس مجلس إدارة شبيبة الساورة، محمد زرواطي، النار على رئيس الرابطة المحترفة لكرة القدم، عبد الكريم مدوار، مؤكدا بأن الأخير يستحق السجن لأكثر من 10 سنوات.

ونشر الموقع الرسمي للساورة على “فيسبوك”، أمس الاثنين، تصريحات نارية، للرئيس زرواطي، بعد صدور قرار لجنة الانضباط بحرمانه من كل مهامه مع الفريق لمدة سنتين.

وعلق زرواطي، على العقوبة قائلا: “صرحت لوسائل الإعلام بخصوص إختلاس أموال الرابطة المحترفة الأولى والكرة الجزائرية من طرف مدوار وحاشيته فقام بمعاقبتي بسنتين”

كما أضاف رئيس الشبيبة: “إذا كانت عقوبة قول الحقيقة سنتين فمدوار يستحق أكثر من 10 سنوات سجن لخروقاته الخطيرة على مستوى الرابطة”

قبل أن يهاجم زرواطي، لجنة الانضباط مبرزا بأنه كان يتوقع أن تكون حيادية: “لكن رئيسها مصباح كمال يبرهن يوما بعد يوم أنه مجرد دمية متحركة تابعة لمدوار وفقط ويلعب به”.

مشيرا إلى أن أحد أسباب معاقبته، أنه طلب من رئيس لجنة الإنضباط أن يتكلم مع مدوار: “حتى يسدد الأموال التي أدين له بها”

وختم رئيس الساورة: “كل هذا هو لحرماني من حضور الجمعية العامة للفاف لكي لا أكشف المزيد من فضائح مدوار أمام رئيس وأعضاء الإتحادية”.