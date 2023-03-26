زفيزف: “لن أتحدث عن لاعبين لا يملكون جنسية جزائرية”

رفض رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، جهيد زفيزف، الحديث عن بعض الأسماء الفرانكو جزائرية، التي تم ترشيحها للالتحاق بالمنتخب الوطني الجزائري، مستقبلا.

وسئل زفيزف، أمس السبت، على هامش أشغال الجمعية العامة للجنة الأولمبية الجزائرية، عن إمكانية التحاق كل من ياسين عدلي لاعب أسي ميلان، وريان شرقي، لاعب أولمبيك ليون وزميله في المنتخب الأولمبي الفرنسي، ومهاجم نادي رين أمين غويري، بالمنتخب الجزائري.

ورد زفيزف في تصريحات إعلامية قائلا: “لا أريد الحديث عن لاعبين لا يملكون جنسيات جزائرية.” في إشارة واضحة من رئيس “الفاف” إلى أن الناخب الوطني جمال بلماضي، لن يستدعي للخضر، إلا من قام بتغيير جنسيته الرياضية وأبدى تحمسا لحمل ألوان المنتخب الجزائري.