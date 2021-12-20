سدود الجزائر إمتلأت بنسبة 36.24 بالمئة

أعلنت الوكالة الوطنية للسدود والتحويلات عن إرتفاع نسبة إمتلاء السدود المستغلة عبر الوطن 36.24 بالمئة باحتياطي بلغ اجمالا 2.57 مليار متر مكعب. وحسب ماأعلنته ذات الوكالة نقلا عن وأج أن هذه الزيادة في كميات المياه المخزنة عبر 75 سدا سجلت بفضل كميات الأمطار الأخيرة المتساقطة عبر الوطن.

وأوضحت ذات الوكالة أن الكميات الأخيرة من الأمطار المسجلة منذ مطلع شهر سبتمبر الى غاية 12 ديسمبر الجاري تبلغ 862.818.072 متر مكعب.

وكشفت الوكالة توزيع الكميات كما يلي:

المنطقة الغربية بـ 85.164.012 متر مكعب.

منطقة الشلف بـ 329.224.060 متر مكعب.

منطقة الوسط بـ 204.088.000 متر مكعب.

منطقة الشرق بـ 244.342.000 متر مكعب.

هذا وتم تسجيل 78.04 بالمئة من المياه المخزنة في الفترة ما بين 5 نوفمبر و12 ديسمبر أي بمعدل 673351280 متر مكعب. كما سجلت الوكالة يوم 12 ديسمبر وحده، سجلت الوكالة كميات إجمالية تبلغ حوالي 25254.290 متر مكعب.

في حين ان الكميات المسجلة شهرنوفمبر أعلى من المعدل المسجل خلال شهر نوفمبر في السنوات الخمس الماضية. بإستثناء تلك الموجودة في منطقة الشرق التي سجلت اسهاما ضعيفا مقارنة بهذا المتوسط.

وأضافت الوكالة انه بلغ الاسهام المسجل في شهر نوفمبر الماضي في منطقة الشرق 146.04 مليون متر مكعب بينما كانت في المتوسط ??158 مليون متر مكعب.

حيث بلغ في منطقة الوسط بلغ هذا الاسهام 185.21 مليون مكعب مقابل 66.86 مليون مكعب خلال اشهر نوفمبر من السنوات الخمس الماضية.

بينما في منطقة شلف 284.67 مليون متر مكعب وهذا مقابل 45 مليون متر مكعب.

وأيضا في منطقة الغرب 57.41 مليون متر مكعب وهذا مقابل 32.7 مليون متر مكعب.

وفيما يتعلق بحالة المياه حسب المنطقة ، تشير معطيات الوكالة الى غاية 12 ديسمبر إلى أن معدل الامتلاء في منطقة الغرب بلغ 23,32 بالمئة أي بحجم تعبئة يبلغ حوالي 212.65 مليون متر مكعب.

وفي منطقة شلف, بلغ معدل التعبئة 23,61 بالمئة بحجم تعبئة 376.15 مليون متر مكعب. بينما في منطقة الوسط بلغ معدل التعبئة 16,06 بالمئة بحجم تعبئة 272,08 مليون متر مكعب. أما بالنسبة لمنطقة الشرق فقد بلغت نسبة الامتلاء 59,22 بالمئة ما يعادل حجم تعبئة بـ 1,7 مليار متر مكعب.