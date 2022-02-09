سفير السعودية بالجزائر يتفقد أكبر مشروع استثماري فلاحي بالمنيعة

قام سفير المملكة العربية السعودية في الجزائر، اليوم الاربعاء، بزيارة تفقد إلى مدينة المنيعة .

وذلك للاطلاع على أكبر مشروع استثماري فلاحي بالمنطقة بشراكة جزائرية سعودية.

صاحب المشروع هو الامير مشعل بن سعود بن عبد العزيز ال سعود، ويظهر في الوثيقة اسفله طبيعة هذا المشروع.

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إستقبل ابراهيم بوغالي، رئيس المجلس الشعبي الوطني، سفير المملكة العربية السعودية عبد الله بن ناصر البصيري. الذي أدى له اليوم الأربعاء زيارة مجاملة بمقر المجلس.

وتناول الطرفان خلال هذا اللقاء، العلاقات الأخوية المتجذرة بين المملكة العربية السعودية والجزائر وسبل الرقي بها.

كما إتفق السفير السعودي وبوغالي على ضرورة استغلال القواسم المشتركة لتجسيد الإرادة السياسية لدى البلدين. لتنويع مجالات التعاون وإعطاءه الدفع اللازم حتى يكون في مستوى التاريخ المشترك والتطلعات المستقبلية.

وأكد السفير السعودي عزم المملكة على تطوير علاقاتها مع الجزائر لاسيما في ظل توجهاتها الجديدة. وأعرب عن تطلعه لاتخاذ تدابير من شأنها أن تسهل حركة الأشخاص للتقريب بين البلدين خاصة على مستويي الأعمال والسياحة.

كما نقل عبد الله بن ناصر البصيري لرئيس المجلس دعوة من نظيره رئيس مجلس الشورى السعودى. من أجل زيارة المملكة العربية السعودية، وعبر له عن استعداده لزيارة الجزائر.

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إستقبل رئيس مجلس الأمة، صالح قوجيل، اليوم الثلاثاء، عبد الله بن ناصر البصيري، سفير المملكة العربية السعودية لدى الجزائر، الذي أدى له زيارة مجاملة.

وحسب بيان للمجلس، تناول اللقاء واقع وآفاق العلاقات الثنائية التاريخية المميزة التي تربط بين البلدين والتي تعود إلى سنوات الثورة التحريرية المباركة.

وثمن الطرفان مستويات التشاور والتنسيق بين قيادتي البلدين من خلال الحرص على ديمومة التواصل والتشاور من أجل تفعيل أكبر لآليات التعاون في جميع المجالات.

وأكد قوجيل بهذه المناسبة، على أهمية تعميق العلاقات على المستوى البرلماني من خلال تبادل زيارات الوفود البرلمانية وتفعيل مجموعات الأخوة والصداقة وذلك لمرافقة الديناميكية الحاصلة بين حكومتي البلدين.

هذا وشكلت المقابلة سانحة لتبادل وجهات النظر حول المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك واستعراض آليات تنسيق الجهود وتعزيز التشاور بما يخدم طموحات وآمال الأمتين العربية والإسلامية.

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