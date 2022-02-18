سونلغاز تطلق حملة ميدانية لمراقبة الشبكة الداخلية للغاز عبر كل الولايات

أطلقت شركة سونلغاز حملة ميدانية تخص مراقبة الشبكة الداخلية للغاز، داخل منازل المواطنين والأجهزة التي تشتغل بهذه الطاقة عبر كامل انحاء الوطن.

وذلك لتفادي تسجيل حالات وفيات جراء الاختناق بالغاز المحروق والكوارث الناجمة عن سوء إستعمال الغاز الطبيعي حسب بيان الشركة.

بالإضافة الى ذلك، ارتأت الشركة، بأن تقوم بهذه العملية التحسيسية التوعوية من أجل المحافظة على أمن وسلامة المواطنين من خطر التسربات الغازية.

والناتجة عادة عن وجود خلل تقني في التركيبة الداخلية للغاز وانعدام شروط الأمن والسلامة بها.

كما تسخر سونلغاز فرق تقنية ذات كفاءة عالية واختصاص في تقنيات الغاز الطبيعي للقيام بمراقبة الشبكة الداخلية للغاز وبطلب من المواطنين.

حيث يكفي فقط الاتصال برقم 3303 المتواجد 24/ سا/ 24 سا، مما يسمح لفرق سونلغار التقنية بتلقي انشغاله والتدخل للقيام بهذه العملية بكل سهولة.

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ترأس الرّئيس المدير العام لمجمّع سونلغاز مراد عجال، اجتماعا للجنة التّعيين للمجمّع، بمقر المديريّة العامّة.

وحسب بيان للشركة، خصّص الاجتماع، لإقرار جملة من التعيينات والتحويلات. على مستوى مجمّع سونلغاز والشركات التابعة له، وكذا على مستوى مديريات التوزيع للولايات.

كما حضر الإجتماع، كلّ من الأمين العام للفدرالية الوطنية لعمال الصناعات الكهربائية والغازية، عاشور تلّي. وعدد من الإطارات المسيّرة للشركة.

وتضمّنت التعيينات الجديدة، إطارات مسيّرة بالشركة الأم، وكذا الشركات التابعة لها. فضلا عن تعيينات وتحويلات لمديري توزيع الكهرباء والغاز بالولايات.

كما تأتي هذه الحركة، في إطار إعطاء نفس جديد، ومنح فرصة لكل الكفاءات والإطارات الشابة. وبعث ديناميكية جديدة سواء على مستوى المجمّع، والشركات أو حتى مديرات التوزيع بالولايات.

مما يساهم في تحسين المرفق العام، وأداء أحسن للخدمة العمومية والتقرب أكثر من المواطنين.

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