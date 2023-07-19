سيدات الخضر يسقطن برباعية أمام السنغال

تعرض المنتخب الوطني لكرة القدم سيدات، لهزيمة جديدة، أمام نظيره السنغالي، في اللقاء الودي الذي جمعهما مساء أمس الثلاثاء، بملعب لات ديور دي تيس، وهي الهزيمة الثانية في ظرف 5 أيام أمام نفس المنافس.

وسقطت سيدات الخضر، بنتيجة كبيرة استقرت على رباعية نظيفة، بعدما انهزمن السبت الفارط أمام السنغال أيضا بثلاثية مقابل هدف وحيد.

وسجل أهداف المباراة نغينار ندياي (د15، د90+1)، ماما ديوب ( د34)، كوركا فال (د44) للسنغال.

وللإشارة، فقد استدعى المدرب الوطني فريد بن ستي 22 لاعبة ، تحسبا للمباراتين الوديتين أمام السنغال.

كما أن هذا التربص هو الأول بالخارج للتقني الجزائري منذ تعيينه على رأس المنتخب الوطني في ديسمبر المنصرم ، خلفا لراضية فرتول، في إطار التحضيرات الخاصة بتصفيات “كان” 2024.

ويلاقي المنتخب الوطني للسيدات نظيره الأوغندي في الدور الأول من تصفيات كأس افريقيا للأمم للسيدات 2024، وتلعب مباراة الذهاب خارج أرض الوطن. بينما اللقاء الثاني يجرى بالجزائر.

وفي حالة تأهلهن، تلاقي اللاعبات الجزائريات، الفائز من المقابلة المزدوجة ما بين المنتخبين، البورندي والاثيوبي.