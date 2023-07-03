شارلوروا يحدد سعر بيع زرقان

حددت إدارة نادي شارلوروا البلجيكي، سعر بيع لاعبها الدولي الجزائري، آدم زرقان، الذي يفكّر بجدية في تغيير الأجواء الصائفة الحالية.

وفي هذا الصدد، كشف موقع “لاغازيت دي فوناك” نقلا عن مصادره الخاصة، بأن النادي البلجيكي، يشترط الحصول على 10 ملايين أورو، مقابل التفريط في لاعبه المرتبط بعقد إلى صيف 2027.

وتألق زرقان الموسم الماضي بشكل ملفت للانتباه، الموسم الماضي. بتسجيله 4 أهداف وصناعة 7 أخرى، خلال 32 مباراة بألوان شارلوروا.

ونجح خريج مدرسة بارادو، الذي أكد في مناسبات عديدة رغبته في خوض تجربة جديدة خارج بلجيكا. في حصد جائزة لاعب الشهر في ناديه، خلال 3 مناسبات أكثر من أي لاعب آخر في شارلوروا.