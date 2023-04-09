شايبي هدافا ويقود تولوز لفوز مثير

قاد الدولي الجزائري، فارس شايبي، ناديه تولوز، للعودة بفوز مثير، مساء اليوم الأحد، أمام مضيفه مونبولييه، ضمن فعاليات الجولة الـ 30 من الليغ1 الفرنسية.

وكعادته شارك، لاعب الخضر. أساسيا في المباراة، ونجح في تسجيل ثاني أهدافه ناديه في الدقيقة 85، بعدما كان تولوز، متقدما منذ الدقيقة الـ31، ليترك مكانه لزميله غابريال سوازو. في الدقيقة 86 قبل أن ينجح أصحاب الديار، في تقليص الفارق بهدف متأخر في الدقيقة 88.

ويعد هدف شايبي في مرمى تولوز. الثاني على التوالي. بعد هدفه في مرمى أنيسي. ضمن نصف نهائي كأس فرنسا الخميس الماضي.

كما يعتبر هدف اليوم الـ 5 لـ “نجم الخضر” الصاعد في الليغ1 مقابل 3 تمريرات حاسمة، في حين سجل شايبي 4 أهداف وصنع واحدا في كأس فرنسا هذا الموسم.