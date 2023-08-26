شايبي يعود إلى قائمة تولوز

عاد الدولي الجزائري، فارس شايبي، إلى قائمة ناديه تولوز الفرنسي، بمناسبة لقاء الغد أمام المضيف ستراسبورغ، برسم الجولة الـ 3 من الليغ1 الفرنسية.

وكان كارليس مارتينيز نوفيل مدرب تولوز، قد أعفى لاعب الخضر من مباراة الجولة الماضية، أمام باريس سان جيرمان، بحكم أنه غير مركّز بسبب تواجده في مفاوضات مع أحد الأندية.

كما تم تحويل شايبي، في المقابل للتدرب مع تشكيلة رديف نادي تولوز، قبل أن يتم استدعاؤه لمواجهة الأكابر غدا الأحد أمام المضيف ستراسبورغ.

وكشف اليوم السبت، مدرب نادي تولوز، عن قائمة اللاعبين المعنيين بسفرية ستراسبورغ، والتي شهدت عودة الدولي الجزائري.