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الرياضة

شباب بلوزداد يختم تحضيراته لمواجهة الوحدة الإماراتي

بقلم النهار أونلاين
شباب بلوزداد يختم تحضيراته لمواجهة الوحدة الإماراتي
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اختتم مساء اليوم الأحد، فريق شباب بلوزداد، تحضيراته الخاصة، بمباراة الغد، التي ستجمعه بالوحدة الإماراتي، ضمن الجولة الثانية من بطولة “الملك سلمان للأندية البطلة”.

وخاضت تشكيلة الشباب، حصتها الأخيرة بملحق ملعب “نادي ضمك” بتعداد مكتمل باستثناء المصاب شعيب كداد، وذلك، بعد التحاق الوافد الجديد المالي مامادو ساماكي، إلى جانب عودة هارون بن مني إلى الفريق بعد نهاية فترة إعارته إلى أمل الأربعاء.

ويلتقي بطل الجزائر، غدا على ملعب “الامير سلطان بن عبد العزيز”، بداية من الساعة 16:00 بتوقيت السعودية و14:00 بتوقيت الجزائر، في لقاء مصيري للشباب الذي سيكون أمام حتمية الفوز لإحياء آمال مواصلة المغامرة العربية، بعد خسارته في جولة الافتتاح أمام الرجاء البيضاوي.

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