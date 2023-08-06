شباب بلوزداد يعود إلى أرض الوطن بعد الخيبة العربية

حط وفد شباب بلوزداد، ظهر اليوم الأحد، الرحال بأرض الوطن، قادما من السعودية بعد المشاركة المخيبة في كأس الملك سلمان للأندية 2023.

ووصلت تشكيلة بطل الجزائر، في حدود الساعة 14:00، إلى مطار هواري بومدين الدولي قادمة من مدينة جدة السعودية، حسبما جاء في بيان لصفحة النادي على “فيسبوك”.

وأوضح ذات المصدر، بأن الطاقم الفني بقيادة البلجيكي، سفان فندنبروك، منح اللاعبين فترة راحة، على أن تستأنف التشكيلة تدريباتها بعد أيام استعدادا للاستحقاقات القادمة.

تجدر الإشارة إلى أن الشباب بصم على مشاركة مخيبة عربيا، بعد مغادرته المنافسة من دور المجموعات بهزيمتين وتعادل، وسجل الفريق 3 أهداف فيما استقبلت شباكه 5.