شبيبة القبائل تشتكي الظلم التحكيمي خلال مرحلة الإياب

احتجت إدارة شبيبة القبائل، بشدة من الظلم التحكيمي الذي يتعرض له فريقها، منذ انطلاق مرحلة إياب الموسم الكروي الجاري.

وفي بيان نشرته الإدارة القبائلية صبيحة اليوم الجمعة، أشارت إلى أنه احتراما إلى مسؤولي الكرة في الجزائر والثقة الموضوعة فيهم: “تدعو شبيبة القبائل إلى وضع حد للحملة التي يواجهها الفريق والفضائح التحكيمية المريبة في حقه”.

وذكر ذات البيان، بأن الكناري كان ضحية لأخطاء تحكيمية في آخر 3 لقاءات متتالية أمام كل من أولمبي الشلف وشباب قسنطينة وأخيرا، هلال شلغوم العيد.

كما أبرزت إدارة الكناري، بأن الحكام يرتكبون أخطاء جسيمة في حق الفريق ويصفرون مخالفات وهمية للمنافس، مثلما جرى في اللقاء الأخير، أمام شلغوم العيد، والذي شهد إلغاء هدف شرعي – حسب نفس البيان -.

وفي المقابل، أكدت إدارة الشبيبة بأنها لا تتوقع بأي حال من الأحوال أن يحظى فريقها بمعاملة تفضيلة وإنما تنتظر فقط أن يكون الحياد حاضرا في لقاءات النادي.

مشددة حرصها في الأخير، على ضمان اللعب النظيف، وداعية لجنة التحكيم لاتخاذ إجراءات عاجلة لوضع حد لهذه الممارسات غير المسؤولة التي تميل إلى الحاق الضرر بالنادي.