لاعب الكناري ينفرد برقمين مميزين في رابطة الأبطال

بصم لاعب شبيبة القبائل، آدم رجم، على رقمين مميزين، بمناسبة مواجهة أول أمس. التي خسرها ناديه بنتيجة 3-0، على يد مضيفه الوداد البيضاوي المغربي. برسم الجولة الـ 6 والأخيرة من مجموعات رابطة أبطال إفريقيا.

وبالرغم من مشاركته بديلا بداية من الدقيقة الـ 59. إلا أن لاعب أتليتيك بارادو السابق، نجح في ترك بصمته خلال ذات المواجهة، بتحقيقه لـ 7 مراوغات ناجحة.

وحسب موقع “سوفا سكور” المختص في الاحصاء، فإن آدم رجم، احتاج إلى 31 دقيقة فقط من أجل الوصول إلى هذا الرقم، الذي يعتبر الأعلى للاعب في لقاء واحد في النسخة الحالية لدوري أبطال إفريقيا.

كما أوضح المصدر ذاته، بأن عدد المراوغات الناجحة، لمهاجم الكناري خلال ذات اللقاء، هي الأسرع في قاعدة بيانات الإحصائية الخاصة بالمنافسة.