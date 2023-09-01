شبيبة القبائل تنهي تربص “طبرقة” قبل الموعد المحدد

قررت إدارة شبيبة القبائل، إيقاف تربص الفريق المقام بمدينة “طبرقة” التونسية، قبل موعده المحدد، مثلما حدث في التربص الأول بأعالي تيكجدة.

وكشفت اليوم الجمعة، إدارة الكناري، في منشور عبر صفحتها الرسمية على “فيسبوك” عن اختتام تربص تونس، الذي كان مقررا أن يختتم يوم الـ 6 سبتمبر المقبل.

ولم تعلن الشبيبة عن سبب وقف التربص، مكتفية بالتأكيد بأن الفريق سيختار وجهة جديدة، من أجل استكمال تحضيراته الصيفية الخاصة بالموسم الجديد، الذي سينطلق بعد أسبوعين من الآن.