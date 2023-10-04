صادي يستهدف المواهب الشابة الناشطة بالخارج

يبدو بأن الرئيس الجديد للاتحادية الجزائرية لكرة القدم “فاف” وليد صادي، يراهن بشكل كبير، على خطف المواهب الجزائرية الشابة الناشطة. بمختلف الدوريات الأوروبية.

حيث تقرر على هامش أول اجتماع فيدرالي، أمس الثلاثاء، في إطار تعيين إطارات الهياكل الدّائمة لـ”الفاف” تعيين، المغترب عبد الحليم حيمور. مكلفا بالبحث عن المواهب الشابة المقيمة بالخارج

وقدم حيمور، الكثير للمنتخب الوطني في السنوات الماضية، باعتباره مكتشف معظم لاعبي الجيل الحالي، في صورة محرز وبن ناصر وآدم أوناس وغيرهم. بنشره عبر صفحته الخاصة على “فيسبوك” فيديوهات يروّج من خلالها لمهارات اللاعبين الفرانكو جزائريين. ساعدت في وقت سابق “الفاف” في ضمّهم إلى المنتخب.