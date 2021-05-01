صواريخ “البوليزاريو” تدّك 4 مواقع لقوات الإحتلال المغربي

كشفت وزارة الدفاع الصحراوية، اليوم السبت، في بيان لها، عن الهجمات التي قامت بها على قوات المخزن امس الجمعة اليوم.

وجاء في البيان، إن البوليزاريو، واصل لليوم الـ171 هجماته المكثفة على تخندقات قوات الاحتلال المغربية على طول جدار الذل والعار.

وأوضح بيان وزارة الدفاع الصحراوية، بأن مقاتلي الجيش الصحراوي، استهدفوا، امس ، جنود “المخزن” بمنطقة أعظيم أم أجلود بقطاع أوسرد.

بالإضافة قوات الاحتلال المغربي بمنطقة رأس أكرارة فدرة لبير بقطاع المحبس.

اما بالنسبة لهجمات اليوم، فلقد استهدفت تخندقات قوات الاحتلال المغربي بمنطقة فدرة المرس بقطاع حوزة.

وبقطاع اوسرد، دكت نيران الجيش الصحراوي جنود “المخزن” بمنطقة أعظيم أم أجلود.