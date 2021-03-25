صواريخ “البوليزاريو” تدّك 6 مواقع لقوات الإحتلال المغربي

كشفت وزارة الدفاع الصحراوية، اليوم الخميس، في بيان لها، عن الهجمات التي قامت بها على قوات المخزن أمس الأربعاء واليوم.

وجاء في البيان، إن البوليزاريو، واصل لليوم الـ134، هجماته المكثفة على تخندقات قوات الاحتلال المغربية على طول جدار الذل والعار.

وأوضح بيان وزارة الدفاع الصحراوية، بأن مقاتلي الجيش الصحراوي، استهدفوا، امس، جنود “المخزن” في منطقة أبيرات تنوشاد بقطاع المحبس.

أما بالنسبة لليوم الخميس، فلقد مس قصف “البوليزاريو” منطقة خنكة الشيظمية بقطاع المحبس.

بالإضافة الى منطقة لثراثيات بقطاع الكلتة مرتين متتاليتين حسب نفس البيان العسكري.

وبقطاع الفرسية، شنت قوات الجيش الصحراوي هجوما عنيفا على مناطق أكرارة أشديدة، الفيعيين و طارف حميدة بقطاع الفرسية.