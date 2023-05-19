طموح المغرب يصطدم بعزم السنغال على تأكيد سيطرته إفريقيا

يسدل الستار اليوم الجمعة، من ملعب “نيلسون مانديلا” ببراقي، على فعاليات نهائيات كأس أمم إفريقيا لأقل من 17 سنة، بمناسبة مواجهة النهائي بين المنتخب السنغالي ونظيره المغربي.

وسينطلق نهائي “كان U17” طبعة الجزائر، التي كانت مميزة من حيث التنظيم والمستوى، بداية من الساعة الـ 22:00. تحت أنظار رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم. باتريس موتسيبي.

وبالعودة إلى المباراة النهائية. فسيدخلها منتخب السنغال. من أجل تأكيد سيطرته على إفريقيا، وتحقيق لقب جديد سيكون الرابع تواليا في خزينة “أسود التيرانغا” في النسخ الأخيرة من مختلف المسابقات القارية.

وكان منتخب السنغال الأول قد توج بلقب كأس أمم إفريقيا 2022 بالكاميرون. قبل أن يحسم المنتخب المحلي كأس أمم إفريقيا للمحليين بالجزائر في نفس السنة، ليتوج بعدها منتخب أقل من 20 سنة بـ “كان” 2023 بمصر.

أما في الجهة الأخرى، فإن المنتخب المغربي. يراهن على وضع حد لتألق السنغاليين قاريا، بحثا عن التتويج بأول ألقابه. في تاريخ مشاركاته ضمن بطولة كأس أمم إفريقيا لأقل من 17 سنة.