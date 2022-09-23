الرقم السري :

138386

النية الصافية عملتي فأين أنت يا ضالتي؟

شابة أصيلة من سطيف نهلت من مكارم الأخلاق والمروءة ما جعلها تترفع عن العلاقات التافهة. إنسانة صادقة طيبة أبت إلا أن تكون لها مشاركة طيبة في ركننا هذا لتظفر بزوج يكون عزوتها وتوأما لروحها. في ال35من عمرها، لم يسبق لها الزواج، سمراء ذات جمال عربي، أنيقة وجميلة جدا. ملمة بأمور البيت وتدير شؤونه بكل حنكة وتدبّر. تريد صاحبة أول إعلان لنا في هذا الركن أن يجمعها النصيب مع إنسان أصيل قادر على المسؤولية. لا تهمها ولايته، سنه لا يتجاوز50سنة، كما تقبله مطلقا أو أرملا بأولاد، وتعد بالإحترام والحنوّ.

الرقم السري :

138387

غيرك لن أختار إن كان هدفك إعمار الدار

من وهران، ستكون لنا سانحة أخرى لفتاة أبانت عن تعلقها بالحلال وتشدّقها بالأمال، هي أسماء شابة في ال30من عمرها. عزباء، محترمة، وسليلة أسرة شريفة ومحترمة. ماكثة في البيت، وتحيا بين أهلها محبوبة وفي كنف إخوتها مستورة.

تريد أسماء لأن يكون لها حظ ونصيب مع أحد من أبناء مدن الغرب الجزائري، سنه لا يتجاوز ال42من عمره. تحيا معه على الحلوة والمرة، حبذا لو يكون من سيهتم لأمر أسماء أعزبا. وإلا فهي تقبل الإرتباط بمطلق أو أرمل بدون أولاد يكون لها السند والعزوة.

الرقم السري :

138388

طيب أصيل أحيا معه الغد الجميل

لم تجد صاحبة آخر إعلان لنا في هذا الركن من بدّ سوى أن تتوكل على الله حسن التوكل. وتمنحنا الضوء الأخضر حتذى نكون سبيلها للظفر بفارس أحلامها، هي شابة من ولاية الشلف، تبلغ من العمر 38 سنة. لم يسبق لها الزواج، موظفة مستقرة في مؤسسة عمومية، ترى في الرجل كزوج سندا للمرأة ومقياسا للإستقرار وسكينة الروح.

ترجو صاحبة إعلاننا هذا من المولى الكريم تحصيل الحلال في أقرب الآجال مع رجل طيب أصيل مثلها. كما لا يهمها فيه سوى الرفعة والطيبة والشهامة، يكون من إحدى ولايات الوسط والغرب أو شرق البلاد. سنه لا يتجاوز 48 سنة، كما تقبله مطلقا أو أرملا بطفل واحد فقط. وتعد من يمنحنها اسمه لأن تكون له نعم الزوجة.

الرقم السري :

138389

صالح طيب لا يتجاوز الستين من العمر

تعلمت من حياتي أن الدنيا تؤخذ غلابا، فلا مكان للضعفاء والمستكينين، ومن هانت عليه نفسه فلا محالة سيهون على الأخرين. هي الفرصة التي إستقيتها من هذا المركز الذي اود أن اجد على يدي القائميبن عليه سندا أكمل معه مشوار العمر. رجل يأخذني على محمل الجد فأكون له نعم الحليلة والزوجة.

أنا عاصمية في العقد الخامس من عمري،أشغل منصب إطار في مؤسسة مالية، مطلقة بدون أولاد. حباني الله بجمال وأناقة ولباقة، فأنا طيبة حساسة وصادقة، عفوية وحنونة، أحترم الرجل وأقدّره. لأنه حامي المرأة وروحها النابض.

أتوسّم أن يجمعني القدر مع إنسان صالح من العاصمة وضواحيها، سنه لا يتجاوز60سنة. كما أقبله مطلقا أو أرملا بدون أولاد، أو بأولاد بالغين أسعد لأن أكون لهما أما. شرط المسكن ضروري لمن أعد أنني سأبني معه المستقبل وأحيا إلى جانبه السعادة.

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