عدلي مقترح على ساليرنيتانا في صفقة مبادلة

يبدو بأن إدارة نادي أسي ميلان الإيطالي، مصرة على التخلص من لاعبها الفرانكو جزائري، ياسين عدلي، بسبب عجزه عن فرص نفسه مع الفريق.

وكشف موقع “توتو ميركاتو ويب” نقلا عن موقع “توتو سبورت” اليوم الجمعة. بأن عدلي، المرشح بقوة لتدعيم الخضر في الأيام القادمة، رفض شهر جانفي الفارط. عرضا للالتحاق بنادي سامبدوريا. لرغبته في البقاء مع الروسونيري.

وأفاد المصدر ذاته، بأن مسؤولي ميلان، يصرون على التخلص من لاعب بوردو الفرنسي السابق، مضيفا بأن النادي اللومباردي، يريد زج عدلي، في صفقة مبادلة مع ساليرنيتانا، للاستفادة من لاعب الأخير، باسكوالي ماتزوكي، الذي ينشط في منصب ظهير أيسر.