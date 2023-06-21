عدلي يقترب من البقاء في “السيري أ” الإيطالية

يتجه الفرانكو جزائري، ياسين عدلي، الذي قرر ناديه أسي ميلان، وضعه في قائمة المعروضين للبيع هذه الصائفة، للاستمرار في “السيري أ” الإيطالية.

وكشفت تقارير صحفية إيطالية صادرة اليوم الأربعاء، بأن عدلي. يتواجد ضمن مخططات نادي ساليرنيتانا، الراغب في ضمه خلال الميركاتو، المرتقب انطلاقه في إيطالية يوم الـ 1 جويلية المقبل.

وفي هذا الصدد، أوضحت صحيفة “آل ماتينو” بأن مورغان دي سانكتيس، المدير الرياضي لساليرنيتانا. الذي استفسر عن عدلي شهر جانفي الفارط، عاد من جديد لسباق الظفر بخدمات الفرانكو جزائري.

كما أبرزت بأن إدارة النادي “اللومباردي” ترفض مقترح إعارة صاحب الـ 22 ربيعا، ولن يقبل إلا ببيع عقده بشكل نهائي، بعدما فشل في فرض نفسه ضمن تشكيلة ستيفانو بيولي.