عطال يعود ووناس معني بمواجهة السد الآسيوية

سجّل المدافع الدولي الجزائري، يوسف عطال، اليوم الإثنين، عودته إلى المنافسة رفقة ناديه السد القطري، الذي ضمّ مؤخرا لاعب الخضر الآخر آدم وناس.

وقرر مدرب نادي السد، فيليكس سانشيز، إشراك عطال، أساسياً في المواجهة المرتقبة مساء اليوم الاثنين، أمام المضيف الوصل الإماراتي. برسم الجولة الـ 4 من دوري أبطال آسيا للنخبة.

في حين، سجّل الدولي الجزائري الآخر، آدم وناس، بدوره تواجده ضمن قائمة المباراة. بالرغم من حداثة التحاقه بالسد، وخوضه حصتين تدريبيتين فقط.

ومن دون أدنى شك، فإن عودة عطال، الغائب بداعي الإصابة منذ تاريخ الـ 30 سبتمبر الماضي. ستعزز من حظوظه في التواجد، ضمن قائمة “الخضر” المعنية بالتربص المقرر انطلاقه الاثنين القادم.

كما يعد التحاق وناس، بالسد القطري، خطوة ايجابية للاعب نابولي الايطالي السابق، والذي سقط من مخططات الناخب الوطني، فلاديمير بيتكوفيتش، في الفترة الماضية. بسبب بقاءه من دون فريق لفترة طويلة، على أمل استعادة مستوياته وطرق أبواب “الخضر” من جديد.