عمراني: “النهائي جرى في أجواء مميزة بحضور الرئيس تبون والجماهير”

أكد مدرب أولمبي الشلف، عبد القادر عمراني، بأن نهائي كأس الجمهورية، الذي توج به فريقه الخميس الماضي، أمام شباب بلوزداد، جرى في أجواء مميزة.

وقال عمراني، إن التتويج بالكأس الثانية له مع الشلف، لها نكهة خاصة، مضيفا: “النهائي جرى في جو رائع بميلود هدفي، بحضور الرئيس عبد المجيد تبون والأنصار بكثافة سواء أنصارنا أو من بلوزداد”.

وواصل عمراني الحديث عن الأجواء المميزة في النهائي، وذلك، لدى نزوله ضيفا على التلفزيون العمومي، وأضاف: “النهائي حمل طابعا خاصا واللقاء جرى في روح رياضية ومستوى فني مقبول.. أهم شيء الفائز الأكبر هي كرة القدم”.

كما قدّم مدرب “لايصو” تهانيه إلى لاعبيه الذين بذلوا مجهودات كبيرة من أجل الوصول إلى النهائي والتتويج باللقب، إلى جانب كل أنصار وسكان مدينة الشلف.