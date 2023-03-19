عوار: “أنا فرنسي أيضا وهذا ما قصدته بتصريحاتي”

أكد الدولي الجزائري، ولاعب نادي أولمبيك ليون الفرنسي، حسام عوار، بأن تصريحاته التي قال فيها مؤخرا، إنه ندم على تمثيل المنتخب الفرنسي، تم فهمها بطريقة خاطئة.

وفي تصريحات خص بها برنامج “تيلي فوت” على قناة “تي أف 1” الفرنسية، ستبث اليوم الأحد، بداية من الساعة الـ 11:00 بالتوقيت المحلي، أكد عوار، بأنه لم يقصد أبدا الإساءة إلى فرنسا.

وواجه لاعب أولمبيك ليون الفرنسي، انتقادات واسعة بعد تصريحاته التي أدلى بها لموقع “الفاف” على هامش إعلانه رسميا تغيير جنسيته الرياضية.

وأوضح عوار، بخصوص ذلك: “يبدو أنه قد تم فهمي بشكل خاطئ وهذا ما تم تداوله” مضيفا: “أردت فقط أن أقول إنني ندمت على عدم اختيار الجزائر مبكرا، وهذا ليس خيارا ضد فرنسا، الأمر بعيدا عن كل هذا “.

كما أكد عوار، بأنه تكون في فرنسا وهو فرنسي أيضا وتعليمه فرنسي، وختم: “لعبت بجوار لاعبين كبار وتعلمت من مدربين كبار، لكن هذه هي كرة القدم نحب كل ما فيه إثارة وهذا غير جيد”.