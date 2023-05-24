غلادباخ يدعو أنصاره لتوديع بن سبعيني بأفضل طريقة

دعت إدارة نادي بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني، على لسان نائب الرئيس، جماهيرها إلى توديع الدولي الجزائري، رامي بن سبعيني، بأفضل طريقة، بعد كل الذي قدمه للفريق.

ويرتقب أن يلعب مدافع الخضر، يوم السبت المقبل، آخر مباراة له بألوان غلادباخ، الذي سيلاقي فرايبورغ، برسم الجولة الـ 34 والأخيرة من “البوندسليغا”.

وتخوّف البعض من قيام أنصار النادي الألماني بالهجوم على بن سبعيني، خلال آخر مبارياته مع الفريق، بسبب قرار رحيله في صفقة مجانية صيفا. وهو الذي ارتبط اسمه بالعملاق بوروسيا دورتموند.

وهي المخاوف التي دفعت، راينر بونهوف، نائب رئيس بوروسيا مونشنغلادباخ، للتحذير من ذلك، والمطالبة بتوديع لائق لبن سبعيني، وذلك في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للنادي الألماني.

وقال نائب الرئيس، بخصوص آخر لقاء لمدافع الخضر، مع غلادباخ: “بن سبعيني قدم الكثير للفريق خلال السنوات الـ4 الماضية”.

كما أضاف ذات المتحدث: “اللقاء الأخير أمام فرايبورغ سيكون صعب، لأن الوداع لن يكون سهلا.. أطلب من الجماهير أن يخصوه بالتحية والتكريم الذي يستحقه”.