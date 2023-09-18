غلق ملعب حملاوي بقسنطينة إلى أكتوبر القادم

أعلنت إدارة ديوان المركب المتعدد الرياضات الشهيد “حملاوي” بقسنطينة، غلق الملعب إلى غاية شهر أكتوبر المقبل، تحسبا لإعادة تهيئة أرضية الميدان.

وكشفت إدارة شباب قسنطينة، بأنها تلقت، مراسلة من إدارة ديوان المركب تؤكد من خلالها استحالة فتح أبواب ملعب حملاوي، للاستقبال فيه طيلة فترة الأشغال التي باشرتها مؤسسة الأشغال العامة لسيدي موسى ( EYSM) على مستوى الأرضية المعشوشبة طبيعيا.

مضيفة في منشور على صفحتها عبر “فيسبوك” أمس الأحد، بأن غلق الملعب سيمتد إلى غاية الأسبوع الأول من شهر أكتوبر الداخل.

كما أوضحت إدارة “السياسي” بأن نظيرتها من المركب المتعدد الرياضات الشهيد “حملاوي” أكدت وجوب الاتصال بالرابطة المحترفة لكرة القدم، للإستقبال بملعب بن عبد المالك بدءا من الجولة القادمة.

للإشارة فإن شباب قسنطينة، سيستقبل يوم الجمعة المقبل، 22 سبتمبر الجاري، مولودية الجزائر، في قمة الجولة الـ 2 من البطولة، في غياب الجمهور، بسبب العقوبة المسلطة على أصحاب الديار من الموسم الفارط.