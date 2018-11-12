فتاني : “التقيت ياسر عرفات وأعطاني أخبارًا حصرية عن القضية الفلسطينية”

كشف مدير جريدة “لكسبريسيون” أحمد فتاني، أنه كان يقابل الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات،ويقدم له أخبارا حصرية حول تطورات القضية الفلسطينية .

وأضاف فتاني في تصريح لـ “النهار ” أنه ناضل من أجل القضية الفلسطينية عن طريق مقالاته، التي كان ينشرها في يومية “المجاهد”خلال فترة السبعينيات وبداية الثمانينات،أين كان يشغل منصب صحفي في القسم الدولي.

مضيفا أنّ ياسر عرفات المدعو “أبو عمار”، كان يستقبله في بيروت مقر منظمة تحرير فلسطين، ويقوم بأعطائه أخبار حصرية وجديدة عن القضية الفلسطينية .

وفي سياق آخر ،عرّج المتحدث عن الحقبة التي ترأس فيها الرئيس هواري بومدين الجزائر، مشيدا بالدعم الذي قدمه لرجال الإعلام في تلك الفترة من خلال عقد ملتقيات من طرف أكبر اعلاميين في صحف دولية ( لومند الفرنسية و لوفيغارو)، وذلك بغرض تكوينهم وتأطيرهم.