فرانكفورت الألماني يدرس التخلي عن صفقة عوار!

تفكر إدارة نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني، بجدية في التخلي عن صفقة الدولي الجزائري، حسام عوار، رغم اتفاقها معه على جميع تفاصيل انضمامه إلى الفريق الصيف المقبل.

وفي هذا الصدد، أكد موقع “سبورت1” الألماني، بأن عوار، الذي ينتهي عقده مع ليون الفرنسي الصيف المقبل، اجتاز الفحص الطبي مع فرانكفورت، وتم الاتفاق على راتب سنوي بـ 5 ملايين أورو ومكافأة بـ 250 ألف أورو.

إلا أن المصدر ذاته، توقع تراجع النادي الألماني، عن ضم عوار بسبب تصرفاته وأيضا تصرفات شقيقه، الذي يشغل منصب وكيل أعماله في الوقت نفسه.

كما أوضح الموقع الألماني، بأن وكيل أعمال لاعب الخضر، لا يزال في مفاوضات مع عدة أندية ترغب في التعاقد مع عوار، وهو الأمر الذي أزعج مسؤولي فرانكفورت، الذي يفكرون بشكل جدي في التراجع عن ضم اللاعب.