عملاق انجليزي مهتم بالتعاقد مع عوار

رشحت تقارير صحفية بريطانية الدولي الجزائري، حسام عوار، للالتحاق بالبريميرليغ خلال الموسم الكروي المقبل 2023-2024.

وينتهي عقد عوار، الذي أثار اختياره تمثيل الخضر، جدلا واسعا في فرنسا. مع ناديه أولمبيك ليون بنهاية الموسم الجاري. ولا توجد أي نية للدولي الجزائري من أجل التمديد.

ونقل موقع “فوتبال ترانسفير” الانجليزي، تصريحات للإعلامي “دانيال مورفي” صحفي بجريدة “مانشستر إيفنينغ” أكد من خلالها وجود رغبة من مسؤولي مانشستر يونايتد في التعاقد مع عوار، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

كما ذكر المصدر ذاته، بأن إدارة “الشياطين الحمر” بحثت في جانفي الماضي عن تدعيم خط وسطها، بعد إصابة كريستيان إريكسن، ولكن المدرب تين هاغ، استقدم مارسيل سابيتسر، على سبيل الإعارة من بايرن ميونخ، رغم أن البديل كان يمكن أن يكون عوار.