فشل زفيزف في انتخابات “الكاف”.. الأصوات المطالبة برحيله تتعالى

تعالت الأصوات المطالبة برحيل رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم “فاف” جهيد زفيزف، بعد فشله في الفوز بعضوية ضمن المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي للعبة “كاف”.

وخسر زفيزف انتخابات عضوية المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، التي جرت أمس الخميس بالعاصمة الإيفوارية “أبيدجان” لصالح الليبي عبد الحكيم الشلماني، الذي تحصل على 38 صوتا مقابل 15 لرئيس “الفاف”.

وجاء اخفاق رئيس الاتحادية الجزائرية لـ”الفاف” على الصعيد القاري. عكس النجاحات التي حققتها الجزائر إفريقيا، من حيث التنظيم، بعدما تأقلت في احتضان كأس أمم إفريقيا للمحلين و”كان” أقل من 17 سنة.

وكشفت “الإذاعة الجزائرية” عبر موقعها الالكتروني، بأنه وأمام هذا الفشل الذريع لرئيس “الفاف” جهيد زفيزف، تعالت أصوات فاعلي الكرة الجزائرية مطالبة بـ “رحيله” عن مبنى دالي إبراهيم، بعد مرور سنة وأسبوع عن انتخابه.