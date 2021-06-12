فيروس كورونا في بريطانيا: تسجيل 7738 إصابة و12 وفاة في آخر 24 ساعة

كشفت وزارة الصحة البريطانية، اليوم السبت، عن تسجيل7738 إصابة و12 وفاة جديدة بفيروس كورونا في آخر 24 ساعة.

ليصل اجمالي الحالات الى 4558494 إصابة مؤكدة منذ بداية الجائحة قبل سنة، كما تم تسجيل 12 وفيات ليصل عدد الوفيات في بريطانيا الى 127896 شخصا.

من جانب اخر، كشف نفس المصدر بأن عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح ضد فيروس كورونا، وصل إلى 41.291 مليون شخص، من بينهم أكثر من 29.451 مليون حصلوا على الجرعة الثانية.

هذا وتحتل بريطانيا المركز الـ7 عالميا من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا والمرتبة الـ6 من حيث حصيلة ضحايا الجائحة.