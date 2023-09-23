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الرياضة

قادري وزرقان وجها لوجه في صدام شارلوروا وكورتري

بقلم محمد.ل
قادري وزرقان وجها لوجه في صدام شارلوروا وكورتري
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يستقبل نادي شارلوروا بقيادة لاعبه الدولي الجزائري، آدم زرقان، مساء اليوم السبت، نادي كورتري، الذي يلعب له الدولي الآخر عبد القهار قادري، برسم الجولة الـ 8 من “السوبر ليغا” البلجيكية.

ويتواجد زرقان، ضمن التشكيلة الأساسية، التي اختارها المدرب فيليس مازو، وهو الأمر نفسه بالنسبة لقادري، الذي سيحمل شارة القائد كعادته.

ويبحث زرقان، عن قيادة ناديه لتحقيق أول انتصار في الموسم الجاري. بعد 4 تعادلات و3 هزائم، وهو ما يسعى لتحقيقه أيضا قادري، الذي انهزن ناديه في 5 مناسبات وتعادل في اثنتين.

للإشارة فإن ثنائي الخضر، تدرج سويا في أكاديمية بارادو. وهو ما يجعل من مباراة اليوم بين شارلوروا وكورتري، تحمل إثارة مميزة بين زرقان وقادري.

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