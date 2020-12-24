قاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد يستمع لهدى فرعون وجميلة تامزيرت

مثلت صبيحة اليوم وزيرة البريد و التكنولوجيا سابقا هدى فرعون رفقة وزيرة الصناعة سابقا جميلة تامازيرت أمام قاضي التحقيق الغرفة الرابعة بمحكمة سيدي امحمد.

وتم السماع و التحقيق مع الوزيرتين السابقتين في قضايا تتعلق بالفساد، أين تم احضارهما من قبل عناصر الدرك الوطني من سجن القليعة.

و حسب المصادر التي تحصلت عليها “النهار اونلاين”، انه تم السماع لهدى فرعون و جميلة تامازيرت في الموضوع من قبل قاضي التحقيق الغرفة الرابعة بالقطب الجزائي المختص.

وتم سماع هدى فرعون في قضية كونيناف المتابعة فيها.

كما تم سماع جميلة تامازيرت في قضية الفساد التي تتعلق بمجمع الرياض بقرصو كونها كانت مديرة المجمع انذاك.

وللتذكير الوزيرتين السابقيتن هدى فرعون و جميلة تامازيرت قد اودعتا الحبس المؤقت بتاريخ 8 ديسمبر الماضي بقرار من غرفة الاتهام بمجلس قضاء العاصمة.

وجاء القرار بعد أن استأنف وكيل الجمهورية لدى الغرفة الرابعة على مستوى القطب المتخصص بمحكمة سيدي امحمد وضع ايداعهما تحت الرقابة القضائية.

و بعد استكمال التحقيق معهما في الموضوع، غادر ت هدى فرعون و جميلة تامزيرت مقر المحكمة برفقة عناصر الدرك الوطني الى سجن القليعة.

ومن المنتظر أن تتواصل جلسات الاستماع و التحقيق مع المتهمتين لاحقا وفقا لسيرورة التحقيق القضائي المفتوح.