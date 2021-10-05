قاضي مزيف ينصب على إبنة عقيد متقاعد وعلى مُطلقات ويسلبهن أموالا طائلة

أجل رئيس الغرفة الجزائية السابعة بمجلس قضاء العاصمة، اليوم الثلاثاء محاكمة متهم غير موقوف، وهو زوج قاضية بمحكمة حسين داي، إنتحل صفة قاضي ووكيل جمهورية.

وجاء تأجيل القضية، إلى جلسة الأسبوع المقبل، بعدما باشر القاضي في استجواب المتهم بخصوص التهم المنسوبة اليه، وخلالها صرح المتهم بأنها دعوى كيدية، وكل الأفعال لفقت له من قبل الضحايا، الأمر الذي جعل القاضي يوقف استجواب المتهم وارجاء محاكمته لأجل إحضار الضحايا.

وجاءت المتابعة القضائية في حق المتهم، الذي ادانته المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء ب6 أشهر حبسا موقوفة النفاذ، وهو الحكم الذي استأنفه المتهم ووكيل الجمهورية.

وبالعودة إلى وقائع القضية، فإن عملية توقيف المتهم من طرف مصالح أمن العاصمة، جاءت في أعقاب شكاوى قيدها ضحاياه، ويتعلق الأمر بنسوة مطلقات، بينهم إبنة عقيد بالجيش سابقا.

وأسفرت التحريات في ذات القضية أن المتهم كان ينتحل صفة قاضي الجنايات ووكيل الجمهورية بمجلس قضاء العاصمة تارة، ثم صفة قاضي التحقيق تارة أخرى.

وكان المتهم يقوم بأفعاله الاجرامية، للنصب على ضحاياه ،مستغلا وظيفة زوجته في سلك القضاء، باعتبارها قاضية بمحكمة بالعاصمة.

وأسفرت التحريات، أن المتهم كان يقوم بإرسال صورا للحسناوات، اللائي يترددن خاصة على المحاكم لحل قضاياهن العالقة، بحيث يظهر في الصور وهو يرتدي جبة القاضي التي تعود لزوجته القاضية.

وبدأت أطوار القضية، حين عرض المتهم خدمة على إبنة عقيد ، تدعى “ط. ن”، التي كانت في رحلة بحث عن الإجراءات القانونية التي تنتهجها، في قضية إهمال عائلي.

وعرض المتهم على والدها “ط. أ” مساعدته من خلال تقديم الاستشارات القانونية اللازمة لمباشرة إجراءات الدعوى.وعرض عليه أن تتقدم إبنته المتضررة إلى منزله، لتستقبلها زوجته لتقديم يد المساعدة لها.

وفي خضم علاقة الصداقة هاته، وقع المتهم في حب الضحية، فراح يرسل لها صورا حية من منزله وهو يرتدي الجبة السوداء الخاصة بزوجته.

وتبين في أعقاب التحريات التي باشرتها مصالح الأمن، أن المعني، انتهج نفس الطريقة مع فتيات مطلقات، من بينهم “و. ريمة” بعدما قدم نفسه لها على أنه قاضي بمحكمة بالعاصمة.

ولأجل تصديقه لغرض الإيقاع بها، أرسل لها جدول الدورة الجنائية المبرمجة بمحكمة الدارالبيضاء، عبر تطبيقة “الفايبر”.وهو ما توصلت اليه الخبرة التقنية التي انجزتها الشرطة، وتم إثبات ذلك بعد فحص هاتفه النقال محل الحجز.

وفي الملف أيضا توجد ضحية اخرى تدعى “و. س” التقاها المتهم بمجلس قضاء العاصمة، فراح يعدها بمنصب عمل في أقرب الآجال، زاعما أنه وكيل جمهورية.

المتهم وخلال مثوله للمحاكمة، ومواجهته بالافعال الخطيرة التي ارتكبها أمام محكمة الجنح بالدار البيضاء حاول التملص من المسؤولية الجزائية.

واعترف بجزء من الوقائع المنسوبة اليه، فيما أنكر محاولته النصب على ضحاياه الفتيات.

وصرح المتهم لهيئة المحكمة بأنه، حقيقة يعرف “ط. ن”، وربطته معها علاقة غرامية، ولأجل الوثوق في شخصه أرسل لها صورا عبر هاتفه النقال، وهو يرتدي الجبة السوداء، وكانت نيته اقناعها بمساعدتها، وربط علاقة زواج بها، ناكر علاقته بباقي الفتيات الاخريات.

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